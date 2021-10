Offese razziste in Fiorentina-Napoli, aperta indagine

Fiorentina-Napoli non sarà di certo ricordata come una partita tra le più incredibili della Serie A. In queste ore si sta parlando più dei brutti episodi extracalcistici che del risultato sul campo, ovvero la vittoria in rimonta del Napoli.

Alcuni tifosi della Fiorentina hanno infatti preso di mira Koulibaly, Zambo Anguissa e Osimhen, tre calciatori di colore dei partenopei.

Alla fine del match alcuni fan viola hanno apostrofato con offese razziste i tre calciatori. Dalla curva sono partiti anche dei 'buu' che hanno suscitato la reazione dei calciatori, specie Koulibaly.

"Vieni a dirmelo qui" sono state le parole del difensore senegalese, che è stato trattenuto a fatica dai dirigenti del Napoli. Koulibaly, Zambo Anguissa e Osimhen hanno ricevuto le scuse del dg viola Joe Barone.

Gli ispettori della Procura federale hanno ascoltato i calciatori ed è stata aperta un'indagine FIGC. Nelle prossime ore saranno compiuti ulteriori atti istruttori acquisendo gli atti pertinenti dalla Questura di Firenze. Gli autori dei gesti razzisti potrebbero essere identificati a breve e colpiti da Daspo.

Koulibaly e Osimhen hanno già dato la loro versione sui social, in cui hanno scritto che "soggetti del genere non c'entrano niente con lo sport".

Anche Matteo Renzi, leader di IV, ha scritto su Twitter: "Koulibaly è un grande campione, chi lo ha insultato ieri è un piccolo meschino: Firenze condanna il razzismo da sempre. E per sempre". Lo stesso ha fatto Dario Nardella, sindaco fiorentino: "A nome di Firenze chiedo scusa ai calciatori del Napoli. Non c'è posto per ignoranza e stupidità, chi ha fatto queste cose non rappresenta la città e la squadra".