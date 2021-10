Abbraccia la vittima e poi tenta di derubarla: fermato dai carabinieri

I carabinieri stanno procedendo nei confronti di un 26enne residente a Londa, resosi responsabile di tentata rapina ai danni di una donna nei pressi della Fortezza da Basso. L'uomo, sottoposto alla libertà vigilata per plurimi precedenti di polizia e obbligato a permanere in una struttura residenziale di salute mentale a Borgo San Lorenzo, si è allontanato dalla struttura, giungendo a Firenze dove, incrociata una donna, l'ha dapprima abbracciata e successivamente tentato di rubarle la borsa.

Solo l'energica reazione della donna, difesasi con un ombrello, ha messo in fuga il soggetto, subito rintracciato dai militari sulla base della descrizione fornita dalla donna. L'uomo, alla vista dei carabinieri, ha tentato di fuggire ma è stato bloccato dai militari ai quali ha opposto notevole resistenza. Nella circostanza i militari, in regione dello stato di alterazione psicofisica del fermato, hanno richiesto l'intervento dei sanitari del 118. L'uomo è stato quindi trasportato al Santa Maria Nuova per accertamenti. La sua posizione è tuttora al vaglio. Nel frattempo, presso la stazione dei carabinieri di Borgo Ognissanti, la donna vittima della tentata rapina ha sporto formale denuncia dei fatti occorsi.