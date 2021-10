Al Lago di Roffia una gara 'speciale': i risultati del Trofeo Paolo Fattori

Come ogni anno, anche in questo 2021 si è svolto al Lago di Roffia sede della Canottieri San Miniato, il Trofeo Paolo Fattori, gara di canottaggio riservata ai ragazzi “speciali” (con disabilità intellettiva). Il Trofeo Fattori nacque dodici anni fa quando un ragazzo disabile che abitava nei pressi del Lago di Roffia venne a mancare. La Canottieri San Miniato decise quindi, in suo ricordo, di dare il suo nome al Trofeo.

Questa dodicesima edizione si è tenuta in due giornate, il 2 e il 3 ottobre, la prima dedicata alle gare in barca, mentre la seconda a quelle con remoergometro. Lo spirito presente durante il corso di entrambi i giorni è stato di armonia e coesione e si è protratto fin dopo la premiazione, quando ha avuto luogo il consueto pranzo che ha portato la manifestazione al suo termine in bellezza con l’annuncio di un gemellaggio tra la Canottieri San Miniato e le Canottieri Adria e Armida.

Al primo posto si è classificata la Canottieri Velocior di La Spezia. A seguire si sono classificati Sportlandia (secondo posto), la Canottieri Adria di Trieste (terzo posto), la Canottieri Armida di Torino (quarto posto) e la padrona di casa, la Canottieri San Miniato (quinto posto).

Ma a conquistare il successo, indistintamente dal posizionamento ottenuto, è stata la totalità dei ragazzi e anche coloro che hanno lavorato per rendere il tutto possibile, perché hanno raggiunto quello che è il vero obiettivo dietro questi eventi: abbattere le barriere del pregiudizio tramite lo sport. Come il Trofeo Fattori, ne vengono organizzati innumerevoli altri dalla Special Olympics, organizzazione fondata negli anni Sessanta da Eunice Kennedy Shriver, sorella del presidente John Fitzgerald Kennedy, che diede impulso e sviluppo a tale movimento combattendo negli Stati Uniti la battaglia per l’integrazione nello sport dei ragazzi disabili. La finalità di Special Olympic, infatti, non è la selezione atletica ma la partecipazione di tutti alle attività sportive. Oggi questa associazione ha raggiunto oltre ottanta paesi nel mondo tra cui l’Italia, in cui ogni anno organizza, tra gli altri, un grande evento nazionale pluridisciplinare di cui la Canottieri è stata partecipe più volte e, cinque anni fa, sede ospitante per la parte legata agli sport d’acqua.

La Canottieri San Miniato è inoltre felice di annunciare che Victoria Gallucci e Chiara Benvenuti, due ragazze della società, saranno ancora in azzurro. Parteciperanno infatti ai campionati europei sull’otto femminile a Monaco di Baviera sabato 9 e domenica 10 ottobre, accompagnate dal presidente e allenatore Enzo Ademollo.

Miriana Alfieri - Addetta stampa "Canottieri San Miniato"