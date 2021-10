Asfaltature sulla ss67 bis tra Pisa, Cascina e Collesalvetti

A partire da domani, mercoledì 6 ottobre, Anas (Gruppo FS italiane) avvierà alcuni interventi di risanamento della pavimentazione sulla strada statale 67bis tra l’innesto sulla SS1 “Aurelia” in località Stagno (LI) e l’innesto sulla SR206 in località Arnaccio (PI) nei comuni di Collesalvetti, Cascina e Pisa. Per consentire lo svolgimento dei lavori saranno necessarie alcune limitazioni provvisorie al transito.

Nel dettaglio, la strada sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni per un tratto di circa 600 metri nel comune di Collesalvetti, dal km 14,950 (innesto con la SP58 “Del Biscottino”) al km 15,550 (località “Ponte Biscottino”, civico n. 65).

Nel tratto precedente e nel tratto successivo il transito sarà consentito ai soli residenti frontisti e sarà regolato a senso unico alternato con semaforo, a seconda delle attività di cantiere. Nello specifico: dal km 10,430 (innesto con la SR206 “Pisana-Livornese”) al km 14,950 (innesto con la SP58 “Del Biscottino”) e dal km 19,700 (innesto con la S.S. 1 “Aurelia”) al km 15,550 (civico n° 65, nei pressi della località “Il Biscottino”.

Il traffico di attraversamento sarà invece deviato sul percorso alternativo Stagno-Guasticce-Vicarello-Arnaccio, tramite la viabilità secondaria (SP55 e SR206).

Il completamento è previsto entro il 31 ottobre.

Fonte: Anas