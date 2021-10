Aumentate del 50% le presenze turistiche a Volterra

Volterra registra un nuovo record nel settore turistico: anche settembre ha superato le presenze degli anni precedenti. +10% rispetto al 2019 e +50% rispetto al 2020.

“Anche a settembre – dichiara l’assessora al Turismo del Comune di Volterra Viola Luti – continua il trend positivo delle presenze turistiche nella nostra città. Oltre il 10% in più nelle strutture ricettive rispetto al 2019 e numeri estremamente più alti, circa il 50% in più, rispetto al 2020 che però, nella seconda metà del mese, era stato caratterizzato da chiusure legate all’emergenza sanitaria. Un nuovo record sia per l’aumento di visitatori a Volterra sia per l’incremento di presenze straniere provenienti in particolare dall’Europa del nord che hanno uguagliato e, in alcuni casi superato, quelle italiane. Dati davvero importanti – continua Luti – che sono il frutto di un lavoro sinergico tra pubblico e privato. Questi risultati sono stati resi possibili grazie a tutti gli attori legati al turismo del nostro territorio che, nonostante le difficoltà e la precarietà del momento, sono riusciti a organizzare il lavoro e ad accogliere i visitatori non appena le normative nazionali lo hanno reso possibile”.

Fonte: Ufficio Stampa