Cane abbandonato nell'appartamento ad Arezzo, denunciato il titolare

Un cane femmina di razza rottweiler era stato lasciato solo nell'appartamento dal proprietario, che nel frattempo si era trasferito in un altro comune. Accade ad Arezzo, la polizia municipale è intervenuta per denunciare il titolare per maltrattamento e disturbo della quiete pubblica.

Il cane veniva nutrito periodicamente ma poi lasciato solo. Quando gli agenti sono entrati, assieme al veterinario Asl e agli operatori dell'Enpa, hanno trovato feci e peli dappertutto. L'aria in casa non veniva cambiata da tempo. Il cane, secondo il veterinario aveva assorbito una quantita enorme di stress a causa delle condizioni in cui viveva. L'animale è stato posto sotto sequestro per le cure.