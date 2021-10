Giga, i lavoratori incontrano il sindaco Fallani

Mercoledì 6 ottobre 2021 alle 15 presso la sede comunale provvisoria del Castello dell’Acciaiolo (via Pantin, Scandicci) i 41 lavoratori della ditta Giga Grandi Cucine srl (della multinazionale Middleby Corporation), da mesi in cassa integrazione, incontrano il Sindaco Sandro Fallani e la Giunta Comunale di Scandicci, per rappresentare la propria situazione e affrontare il tema sul futuro dei posti di lavoro. Saranno presenti l’Rsu aziendale e i rappresentanti di Fiom Cgil.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa