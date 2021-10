Grassina, nuova passerella sul ponte sulla SR222

Nuovo intervento in arrivo per mettere in sicurezza la viabilità di Grassina. È stato approvato nei giorni scorsi da parte della giunta comunale il progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo percorso pedonale protetto sul ponte della Sr222 “Chiantigiana” nel cuore della frazione. La passerella garantirà il passaggio in sicurezza dei pedoni lungo la Sr222 sopra il torrente Grassina nei pressi dell’incrocio con via Tegolaia.

Il nuovo intervento fa parte della più ampia strategia per la messa in sicurezza della viabilità nel cuore del centro abitato e segue l’analogo intervento sul ponte sull’Ema tra Via Boccaccio e Via Campigliano, realizzato nello scorso mandato amministrativo. Proprio come per il vicino ponte pedonale completato nel 2015, il nuovo percorso verrà realizzato in corrispondenza della sezione di “monte” del ponte attuale, con la creazione di una struttura che andrà ad allargarne l’impalcato consentendo la realizzazione di un nuovo marciapiede. La passerella avrà una lunghezza di 13 metri e sarà larga circa 1,5 m.

L’importo totale dell’opera sarà di 130mila euro, dei quali circa 92mila per i costi delle lavorazioni e della relativa sicurezza. Il progetto di fattibilità consentirà all’amministrazione comunale di partecipare al bando regionale per la Sicurezza stradale e al bando Rigenerazione urbana. Entro la prossima primavera sarà completata la progettazione dell’intervento.

“Siamo felici di poter annunciare la progettazione di questa opera – dichiarano il sindaco Francesco Casini e l’assessore ai lavori pubblici Francesco Pignotti – che risponde a un’esigenza molto sentita dai cittadini di Grassina e non solo. Si tratta di un intervento importante per mettere finalmente in sicurezza una strada percorsa ogni giorno da migliaia di vetture, ma anche da moltissimi pedoni. Prosegue così il lavoro di riqualificazione della viabilità nel centro abitato, dopo la risistemazione del manto stradale di via Chiantigiana realizzata nei mesi scorsi e il rifacimento dei marciapiedi che va avanti con la consueta programmazione annuale”.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa