Misericordia di San Casciano, concluso il corso per le società sportive

Sabato 2 ottobre scorso, al palazzetto sportivo di via Montopolo dove, a cura della Misericordia di San Casciano in Va di Pesa, si sono tenute lezioni e dimostrazioni pratiche con i manichini e l'attrezzatura necessaria per il rinnovo o l 'acquisizione dell'abilitazione all'uso del defibrillatore per i dirigenti, gli accompagnatori e gli istruttori delle società sportive sancascianesi. Nella mattina di sabato 25 settembre scorso si è svolto il primo degli appuntamenti.

Durante l'incontro, dove le accortezze anticontagio sono state molto rigide, tra queste la regolare sanificazione delle mani e degli strumenti utilizzati, nonché il distanziamento e la mascherina correttamente indossata, la costante dell'insegnamento sul manichino sdraiato, simulante chi deve essere soccorso, è stata l'uso del “Via io, via voi, via tutti”. Questo è il ritornello che si insegna durante tutti i corsi di BLSD. Questa è la frase da utilizzare sempre prima di erogare la scarica di un defibrillatore. L’efficacia delle compressioni toraciche, dopo anni di ricerche in proposito, è risultata essere una componente fondamentale per garantire uno standard qualitativo elevato proprio nella rianimazione cardiopolmonare per garantire un outcome migliore.

Due mattine intense, dove lo scambio anche umano, oltre che scientifico e operativo, è stato molto importante. Tutta la strumentazione è stata messa a disposizione della Misericordia, come del resto tutta l'organizzazione.

Sul posto sono intervenuti cinque formatori: Alessandro, Arianna, Filippo, Ilaria e Jacopo. "Sarebbe opportuno che questo corso - ha commentato Jacopo- divenisse un appuntamento periodico anche per i cittadini. Saper usare il defibrillatore è fondamentale per salvare vite umane". Per le Associazioni Sportive Dilettantistiche così come le Società Sportive Dilettantistiche la legge 116 del 4 agosto 2021 prevede infatti l'obbligo di dotazione di defibrillatori “semiautomatici e automatici” e quindi è necessario formarsi per poterli usare e correttamente, per garantire le manovre che salvano la vita. La nuova legge approvata nel 2021 prevede infatti che anche i cittadini siano coinvolti nel primo soccorso e quindi è necessario interessare più persone possibile per poter dar loro gli strumenti necessari per farlo.

Fonte: Ufficio Stampa