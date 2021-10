Prezzi metano fuori controllo, Coraggio Italia chiede conto a Cingolani

Della questione del rincaro del prezzo del metano ai distributori toscani e non solo vi abbiamo raccontato in questo articolo. La questione, oltre a essere stata fatta propria dalle associazioni di categoria, è oggetto di un'interrogazione da parte dei deputati di Coraggio Italia, tra cui il toscano Stefano Mugnai.

“Il prezzo del metano come carburante sembra ormai sempre più fuori controllo, soprattutto nelle regioni del centro- nord Italia". Lo affermano i deputati di Coraggio Italia Maria Teresa Baldini, Stefano Mugnai e Maurizio D'Ettore. "Dal primo ottobre ad oggi- aggiungono- il prezzo è infatti passato, in alcune reti distributive, da circa 1 euro al kg a più di 2 euro. Un aumento preoccupante che rischia di avere gravissime ripercussioni per gli automobilisti e gli autotrasportatori. Se poi ci aggiungiamo che il Pnrr prevede, tra l'altro, di promuovere la sostituzione dei veicoli obsoleti e a bassa efficienza con veicoli alimentati anche a metano o biometano, è chiaro che il Governo deve prendere al più presto contromisure efficaci per mitigare i prezzi. Ecco perché come Coraggio Italia abbiamo presentato in commissione Attività produttive di Montecitorio un'interrogazione urgente al ministro Cingolani per sapere quali immediate iniziative intenda assumere il Governo sul tema".