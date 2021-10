Ti racconto Firenze: visite guidate gratuite alla scoperta dell'altro volto della città

Sarà il volto di una Firenze in parte inedita e inaspettata, ma sempre bellissima, ad emergere dal ricco calendario di visite guidate gratuite dell’iniziativa “Ti racconto Firenze”, che accompagnerà l’autunno fiorentino dal 16 ottobre al 18 dicembre, giusto in tempo per cedere il passo al Natale.

Ideata dalla Confcommercio fiorentina con il contributo del Comune di Firenze e la promozione di Feel Florence, l’iniziativa è stata presentata oggi (martedì 5 ottobre 2021) a Palazzo Vecchio con una conferenza stampa alla quale hanno partecipato l’assessore al turismo del Comune di Firenze Cecilia Del Re, il presidente di Confcommercio Toscana Aldo Cursano, il direttore regionale dell’associazione di categoria Franco Marinoni e la presidente nazionale di Confguide, la fiorentina Paola Migliosi.

I tour, 30 in totale, si avvarranno proprio delle voci narranti degli esperti di Confguide, che accompagneranno alla scoperta di luoghi e itinerari ricchi di fascino e storia, anche se meno conosciuti. L’obiettivo è mettere in luce parti nascoste della città, valorizzando ogni area, percorrendone tutti i quartieri in lungo e in largo per svelarne monumenti e artisti di ogni epoca, personaggi famosi e curiosità, ma anche tipicità, locali e negozi. Ed è proprio ai negozianti, e più in generale, agli imprenditori del terziario, che sono rivolte in primis queste visite, affinché diventino convinti “ambasciatori di bellezza” per i loro clienti.

Molte le mete da scoprire con la guida dei professionisti di Confguide: dai giardini nascosti d’Oltrarno alla Firenze di Vasco Pratolini o a quella dei musicisti, “da Gianni Schicchi a Piero Pelù”. Dai villini Liberty fuori le mura alle “Spoon River” fiorentine (il cimitero delle Porte Sante e quello degli Inglesi in piazzale Donatello), passando per lo storico stadio Artemio Franchi, i borghi di Quaracchi e Brozzi, i murales dell’Isolotto o addirittura Peretola con la chiesa di San Biagio a Petriolo. E ancora: il Razionalismo in città fra Manifattura Tabacchi, Teatro Puccini e stazione di S. Maria Novella, la collezione Siviero e quella dello Stibbert, Arcetri e molto altro.

Il numero dei posti disponibili è limitato e varia in base alle mete in programma. C’è dunque obbligo di prenotazione, contattando la guida che si occuperà della visita. Da tenere presente anche l’obbligo di avere il Green pass per accedere ai luoghi chiusi.

“Ancora un progetto per andare alla scoperta di una Firenze autentica e insolita - ha detto l’assessore al Turismo Cecilia Del Re -, vista attraverso gli occhi esperti delle guide turistiche della Confcommercio fiorentina. Un viaggio rivolto in particolare agli operatori del commercio per accrescere la consapevolezza del patrimonio che abbiamo e far sì che diventino proprio loro i primi testimoni della Firenze insolita verso i visitatori. Un’iniziativa sostenuta attraverso il bando dell’assessorato al Turismo e inserita sul portale Feel Florence, sempre più ricco di offerte all'insegna di un approccio sostenibile al turismo in città, nel rispetto del territorio e dei residenti”.

“Finalmente una esplorazione dell’area metropolitana fiorentina fuori dai soliti stereotipi”, ha sottolineato il presidente della Confcommercio Toscana Aldo Cursano. “Queste visite daranno voce e volto anche a luoghi lontani dal turismo di massa, ma pieni di vitalità; a borghi e quartieri dove la rete tradizionale dei negozi sotto casa è ancora protagonista della vita sociale. Per questo, oltre che ai visitatori, sono rivolte in particolare agli operatori del terziario, perché scoprano con occhi pieni di meraviglia la bellezza dell’area in cui hanno la propria attività. Solo così potranno diventarne veri ambasciatori”.

“Firenze non si esaurisce nel quadrilatero d’oro compreso fra piazza Duomo e piazza della Signoria, che pure racchiude tesori inestimabili”, ha detto il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni. “È una città ricchissima e complessa da raccontare, dove si respirano atmosfere e umori differenti. Lo sanno bene le nostre guide, che grazie a questo progetto potranno far esplorare mete alternative, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo turistico in aree a diversa vocazione”.

“Il mercato turistico è sempre in cerca di novità, di cose nuove da fare e vedere, meglio se modellate sul concetto di esperienza”, ha spiegato la presidente nazionale di Confguide-Confcommercio Paola Migliosi, “ecco perché noi guide siamo in costante aggiornamento. La nostra sfida è trovare idee stimolanti che coinvolgano le persone e le aiutino a respirare la vera atmosfera della nostra città. Questo è il turismo che ci piace, quello che unisce il viaggio al gusto della scoperta e dell’incontro. Il resto sono spostamenti”.

Le visite guidate saranno a partecipazione gratuita grazie al cofinanziamento dell’Amministrazione Comunale e, pur garantendo la possibilità di partecipazione di turisti e cittadini, saranno prevalentemente indirizzate agli operatori economici delle aree interessate (commercianti, artigiani, pubblici esercizi) affinché acquisiscano consapevolezza del patrimonio artistico, naturalistico, storico e culturale del contesto che li circonda, ne promuovano le peculiarità ai propri clienti stimolando in questi ultimi la curiosità di approfondire assieme ad una guida turistica, amplificando in questo modo la portata del progetto. Le guide che condurranno le visite potranno quindi “formare” gli esercenti locali sulle inaspettate possibilità del territorio che li circonda, fornire spunti per stimolare l’interesse e creare relazioni professionali produttive e durature. Attraverso la partecipazione dei commercianti locali, l’eco dell’iniziativa sarà durevole e i punti di interesse sviluppati potranno divenire non solo noti ai turisti ma anche punti di aggregazione per i cittadini.

I tour sono articolati come passeggiate di facile percorso, accessibili a utenti di ogni età. Eventuali barriere architettoniche (es. scalini) saranno segnalate per ciascuna proposta. La durata di ciascuna passeggiata è di circa 90 minuti. Tutte le visite guidate sono a numero chiuso, la prenotazione è obbligatoria. Per prenotare un tour contattare la guida turistica utilizzando i riferimenti (email o cellulare) specificati per ciascun tour. Per le visite che prevedono l'ingresso a luoghi della cultura, si ricorda che dal 6 agosto 2021 (DL 105 del 23/7/2021) è obbligatorio presentare il Green Pass. Si invita quindi a verificare al momento della prenotazione l'eventuale obbligo del Green Pass ed eventuali costi di ingresso previsti a musei/luoghi della cultura.

"Ti racconto Firenze" calendario delle visite guidate

OTTOBRE 2021

sabato 16 ore 10,30 “ Passeggiata lungo l’Arno, come cambia la città: dall’antico Parco delle Cascine al nuovo Palazzo della Musica” - Rita Romanelli (349 713 0776)

- Rita Romanelli (349 713 0776) domenica 17 ore 15,30 “ Il quartiere di San Niccolò, tra arte, storie e tradizioni” - Katia Martinez (333 902 0960)

- Katia Martinez (333 902 0960) sabato 23, ore 10,30 “Firenze Green: il giardino dell’Orticoltura, gli Orti del Parnaso, villa Fabbricotti” Silvia Barsi (s.barsi@hotmail.com)

Silvia Barsi (s.barsi@hotmail.com) domenica 24 ore 16,00 “Il borgo di Settignano, passeggiata tra paesaggio e storie di illustri personaggi” - Annalisa Marraccini (347 696 0039)

- Annalisa Marraccini (347 696 0039) sabato 30 ore 10,00 “Il parco e il Museo Stibbert, il giardino Baden Powell” - Laura Amato (347 319 9454)

- Laura Amato (347 319 9454) sabato 30 ore 10,30 “Giardini segreti. I giardini nascosti nell’oltrarno fiorentini” - Sabrina Scardigli (335 380 936)

domenica 31 ore 10,30 “Villa La Petraia” - Virginia Lacey (virginia.lacey@gmail.com)

NOVEMBRE 2021

sabato 6 ore 10,00 “La limonaia di villa Strozzi e la Chiesa di San Bartolomeo in Monteoliveto ” - Ilaria Lucaccioni (328 441 4478)

” - Ilaria Lucaccioni (328 441 4478) sabato 6 ore 15,00 “Le collezioni antiquarie nella Firenze del XIX secolo” - Paola Migliosi (339 361 6434)

Paola Migliosi (339 361 6434) Domenica 7 ore 10,30 “Le ragazze di San Frediano, la Firenze di Pratolini” - Gianna Mercatanti (giannamercatanti@gmail.com)

Sabato 13 ore 10,30 “Le rampe del Poggi a San Niccolò, un percorso “controcorrente” - Antonella Lodolini a_lodolini@tiscali.it

domenica 14 ore 10,00 “Il borgo di Castello e la Villa Reale” - Natascia Bonciolini (328 696 3533)

domenica 14 ore 14,30 “Firenze capitale d’Italia: le piazze che raccontano l’Ottocento fiorentino” - Simona Spocci (347 587 3266)

sabato 20 ore 10,30 “Il cimitero delle Porte Sante, Spoon River fiorentino” - Silvia Cappelli (si.cappelli@gmail.com)

sabato 20 ore 14,30 “A riveder le stelle… Arcetri e via San Leonardo” - Stefania Fioravanti (stefania@liveintuscany.info)

domenica 21 ore 10,30 “Firenze in musica, da Gianni Schicchi… a Piero Pelù” - Ilenia Sala (333 401 8995)

sabato 27 ore 10,30 “La stazione di Santa Maria Novella, capolavoro del razionalismo italiano” - Fabiana Fabbri (328 737 4717)

sabato 27 ore 14,30 “Il Razionalismo a Firenze: la Manifattura Tabacchi e il Teatro Puccini” - Daniela Carbone (347 336 5642)

domenica 28 ore 10,00 “Quaracchi e Brozzi, antichi borghi della piana fiorentina” - Viola Geri (349 092 0509

DICEMBRE 2021

sabato 4 ore 10,00 “Passeggiata Liberty “fuori le mura”. L’Art Nouveau nei villini fiorentini” - Corinna Carrara (333 622 2989)

sabato 4 ore 10,30 “Il percorso dell’acqua. Passeggiata lungo l’Arno dal parco dell’Anconella ai canottieri comunali” - Luciana Masiero (338 109 9543)

domenica 5 ore 10,30 “Firenze nel pallone: lo stadio Artemio Franchi” - Elisabetta Stumpo (bettistu@gmail.com)

sabato 11 ore 10,30 “L’Isolotto e il sogno di La Pira” - Michele Cimmino (331 344 4774)

sabato 11 ore 15,00 “San Frediano, “east village” fiorentino” - Daria Dmitrieva (d.dmitrieva@hotmail.it)

domenica 12 ore 10,30 “Le stanze della memoria, visita a Casa Siviero” - Elisa Martelli (347 311 4464)

domenica 12 ore 15,15 “La Certosa del Galluzzo, opera dell’uomo, paesaggio divino e incontro di vie” - Monica Tarloni (monica.tarloni@virgilio.it)

venerdì 17 ore 14,30 “L’isola dei morti”: il cimitero degli Inglesi” - Caterina Zanobetti )

sabato 18 ore 10,30 “Peretola, e San Biagio a Petriolo” - Martina Quagliozzi (339 422 9064)

sabato 18 ore 10,30 “Dall’Oratorio della Madonna della Querce al Murale di Jorit. Viaggio nel tempo della pittura murale nel quartiere dell’Isolotto” - Elisa Benedetti (331 925 3002

domenica 19 ore 10,30 “La chiesa e il borgo di San Martino a Mensola” - Angela Tomei (tomei.angela72@gmail.com)

Fonte: Ufficio Stampa