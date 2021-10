Scassinatori di casseforti nel Pratese, arrestati. Refurtiva già sparita

Scassinavano casseforti in degli uffici, sono stati beccati in un colpo messo in atto e dalla perqisizione è emerso che avevano la cassaforte di un altro colpo del 29 settembre scorso. Sono stati arrestati due cinesi di 34 e 36 anni a Prato, accusati di tentato furto aggravato, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli. Sono disoccupati e pluripregiudicati.

I due sono stati trovati in via Filzi prima delle 5.30. Stavano scardinando con la fiamma ossidrica la porta di una società di consulenza per portare via la cassaforte dagli uffici.

La perquisizione del capannone a loro in uso ha portato a torvare il kit da scasso, un saldatore, la cassaforte senza però la refurtiva (7 orologi del valore di 120mila euro delle marche Rolex, UnoaErre, Audemars, Hamilton, Cartier).

Stamani si terrà il processo per la convalida dell'arresto.