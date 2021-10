Abc Solettificio Manetti alla "prima" lontano da casa

Dopo la ”prima” ufficiale l’Abc Solettificio Manetti è attesa adesso alla “prima” lontano da casa. Sabato alle ore 21.15 i gialloblu di Paolo Betti andranno a far visita al Basketball Club Lucca per una trasferta che si preannuncia subito bella tosta e impegnativa (arbitri Vagniluca di Firenze, Piram di Campiglia Marittima). La formazione di coach Tonfoni infatti, reduce dalla sconfitta di misura in quel di Siena allo scadere (84-83 a tempo praticamente scaduto), ha dimostrato fin dall’esordio tutto il valore di un roster che può contare su elementi di categoria superiore come Barsanti, autore di ben 36 punti alla Virtus. Una squadra che, a maggior ragione dopo una sconfitta amara come quella di Siena, andrà sicuramente in cerca del riscatto davanti ai propri tifosi per iniziare con il piede giusto la stagione in casa propria.

Dal canto suo l’Abc Solettificio Manetti, reduce dall’acuto ai danni di Montevarchi con cui ha esordito davanti al pubblico del PalaBetti, inseguirà i primi due punti lontano da casa, anche se sarà costretta a fare sicuramente ancora a meno di Pietro Cantini, in attesa di sapere se dovrà sottoporsi all’intervento alla spalla dopo la ricaduta avuta durante il precampionato.

