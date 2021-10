Confartigianato Toscana partecipa a Firenze Books

Confartigianato Imprese Toscana e Confartigianato Persone Toscana parteciperanno alla manifestazione Firenze Books dedicata alle librerie indipendenti, che tra venerdì 8 e domenica 10 ottobre trasformerà la Manifattura Tabacchi in una cittadella del libro con un ricco programma di incontri con autori, eventi, letture e laboratori per bambini. Nel giorno di apertura, venerdì alle ore 17 sarà possibile partecipare all’evento “Ragioni dello scrivere: voci da Confartigianato” nel quale interverranno Giovanni Lamioni, Michela Fucile (entrambi vicepresidenti di Confartigianato Imprese Toscana), Federica Mabellini (Confartigianato Imprese Pistoia) e Sauro Venturini ( avvocato e consulente di Confartigianato Prato). Sono imprenditori e professionisti autori di libri di vario genere che saranno intervistati dal giornalista Paolo Ceccarelli sulla loro passione per la scrittura e sulle motivazioni che li hanno portati a pubblicare le loro opere.

Per il presidente di Confartigianato Imprese Toscana Luca Giusti: “Confartigianato mette al centro delle sue attività la persona e le manifestazioni delle sue capacità; non solo quella di fare impresa ma anche la sua creatività, i suoi saperi, la capacità di esprimere le proprie idee anche attraverso la scrittura. Per questo è importante la nostra partecipazione a Firenze Books, una manifestazione che promuove gli autori e le imprese della filiera del libro”.

Per Angiolo Galletti presidente regionale di ANAP, l’associazione pensionati di Confartigianato :” La cultura è al centro della persona e la nostra rete provinciale ANCOS, associazione nazionale comunità e sport di Confartigianato è un contenitore che serve a promuoverla. Ci sono molti imprenditori associati, anche pensionati, che amano scrivere ed un’ iniziativa come la partecipazione a Firenze Books è importante anche per promuovere i nostri autori, che spesso sono portatori di un patrimonio di conoscenze ed esperienze che non possono essere disperse e vanno tramandate”.

Firenze Books è organizzata da Confartigianato Firenze con il patrocinio del Comune di Firenze.

Fonte: Ufficio Stampa Confartigianato Imprese Toscana