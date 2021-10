Fuga di gas importante a Lastra a Signa, chiuso ponte sull'Arno

Grossa perdita di gas segnalata questa mattina a Lastra a Signa. Lo affermano i Comuni di Signa e Lastra con un post su Facebook. Tutto è partito da dei lavori in strada. Sul posto i vigili del fuoco da Firenze e da Empoli. Il Ponte a Signa sul fiume Arno è stato chiuso per motivi di sicurezza in entrambi i sensi di marcia. La regolare circolazione sarà ripristinata appena possibile. Anche su Lastra a Signa via di Sotto e Lungarno Buozzi sono chiuse in entrambe le direzioni. Presenti sul posto anche le forze dell'ordine.