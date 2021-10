Perquisizioni alla Gest, società della tramvia fiorentina: ipotizzato peculato

Questa mattina nella sede di Gest spa, la società che gestisce la tramvia di Firenze, sono state eseguite perquisizioni dalla guardia di finanza. Sarebbe in corso un'inchiesta della procura di Firenze, che ipotizza il reato di peculato in concorso. Nell'ambito delle stesse indagini, stamani sono state effettuate anche acquisizioni di documenti nella sede Tram spa, società che ha dato in concessione il servizio a Gest.

Secondo quanto appreso, l'inchiesta che ha portato alle perquisizioni delle fiamme gialle alla Gest ipotizzerebbe l'occultamento da parte dell'azienda di parte dei ricavi dovuti alle vendite dei biglietti, per evitare di doverne restituire una quota al Comune di Firenze, che nel procedimento risulta parte offesa.