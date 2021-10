Pittura vista valle nei vicoli carbonai di San Miniato

Sabato 9 e domenica 10 ottobre tutti sono invitati a dipingere lungo il vicolo carbonaio, un percorso a più livelli di circa un chilometro affacciato sulla bellissima valle di Gargozzi, che offre anche viste inedite degli antichi edifici che si snodano lungo la collina di San Miniato.

L’iniziativa è promossa da numerose istituzioni e associazioni cittadine: Fondazione Casa Lotti, Biblioteca Comunale, Pro Loco, Arciconfraternita della Misericordia, tra i Binari, Architettura e Territorio “Lanfranco Benvenuti” e Moti Carbonari-Ritrovare la strada che da undici anni si dedica, con le braccia e le idee dei suoi associati, al recupero del tracciato che percorre le carbonaie, già fossati di difesa al piede delle mura medievali.

Per questi due giorni il meteo prevede tempo variabile, ma il clima della valle è dolce e il sentiero è protetto dalla tramontana. Chi porterà uno sgabello potrà scegliere il luogo ove sostare a dipingere.

Si arriva al vicolo da via Vittime del Duomo, dal Chiostro di San Domenico, da via Ser Ridolfo e da via Giosuè Carducci.

Le opere potranno essere consegnate entro giovedì 14 alla Loggia di Casa Lotti (accesso via Maioli, vicolo del Bellorino), dove saranno esposte dal 16 al 30 ottobre.

Fonte: Moti Carbonari-Ritrovare la strada