Revamping del termovalorizzatore di Scarlino, precisazione della Regione

Riguardo alla notizia apparsa oggi relativamente all'archiviazione d'ufficio dell'istanza legata al 'Progetto di Revamping, Ottimizzazione e Sviluppo del Termovalorizzatore esistente ed impianto di trattamento rifuti liquidi di Scarlino Energia', la Regione ritiene opportuno precisare che la nota inviata al proponente e, per conoscenza, tra gli altri, anche ai Comuni di Scarlino (GR) e Follonica (GR), non è un atto di archiviazione dell’istanza di PAUR (Provvedimento autorizzatorio unico regionale) relativamente al progetto. L'archiviazione infatti viene disposta con decreto dirigenziale mentre la nota a cui ci si riferisce è trasmessa al proponente a carattere informativo in relazione al procedimento in corso.

Fonte: Regione Toscana