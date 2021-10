Sportello Infomigranti a Empoli, tutte le info su pratiche di soggiorno e servizi

Lo Sportello InfoMigranti di Arci Empolese Valdelsa dal 30 Settembre offre un servizio di facilitazione, orientamento ai servizi del territorio, assistenza per pratiche di soggiorno e informazioni su percorsi di inclusione e Servizio Civile per i cittadini stranieri, in una nuova sede.

Lo sportello è aperto a Empoli tutti i giovedì mattina dalle 9:30 alle 12:30 nello spazio del progetto Hugo, in piazza Don Minzoni. Per prenotare un appuntamento basta contattare la sede di Arci Empolese Valdelsa Aps tramite l’indirizzo mail info@arciempolesevaldelsa.it, oppure chiamare i numeri 0571 1656543 o 375 5442380.

Lo sportello Infomigranti, che l'Arci Empolese Valdelsa porta avanti da molti anni presso la sede del Comitato in Via Magolo, offre vari servizi: Pratiche di soggiorno, cittadinanza, ricongiungimenti familiari, servizio Civile, appuntamenti in questura tramite il portale Prenotafacile, oltre a fornire informazioni per l'inclusione sociale e sui servizi del territorio.

Questo nuovo servizio è una delle azioni che Arci Empolese Valdelsa APS attua all’interno del progetto Fami Evvai (Empolese Valdarno Valdelsa Aperti e Inclusivi) che ha come capofila il Consorzio CO&SO Empoli.

Il progetto è finanziato all'interno del programma Fami 2014-2020, che ha come obiettivo il completamento del percorso di autonomia di persone uscite dai circuiti dell'accoglienza, tramite l'orientamento al lavoro e l'offerta di opportunità formative, la ricerca di soluzioni abitative e attività finalizzate all'inclusione sociale. Arci Comitato Territoriale Empolese Valdelsa Aps all’interno del progetto porta avanti azioni che mirano all’inclusione sociale.

Obiettivo di questa azione è rendere l’accessibilità alle informazioni più equa e trasversale possibile, avvicinare persone al progetto e abbattere le barriere tecnologiche e strumentali che si incontrano nell’intraprendere percorsi di questo tipo.

Fonte: Ufficio Stampa