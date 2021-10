Bruna Timpano compie 101 anni: "Giocare a carte me li fa dimenticare"

Domenica 10 ottobre Bruna Timpano Ienco compie 101 anni. Bruna è nata a Calci il 10 ottobre 1920 (anche se all’anagrafe è stata registrata il giorno successivo).

Dall'età di 9 anni ha sempre abitato a Livorno. Donna colta e intelligente, ha insegnato matematica ma con buone conoscenze anche delle materie umanistiche, e nel dopoguerra ha aiutato tanti giovani, che a causa del conflitto erano rimasti indietro con gli studi, a conseguire il diploma o la laurea. Dopo la pensione si è dedicata, da autodidatta, anche alla cultura culinaria, oltre che alla sua passione di sempre, i giochi di carte.

“Sono quasi incredula di essere arrivata a questa età con ancora energie sufficienti per muovermi e viaggiare - ci ha scritto Bruna, che quest'estate è andata in viaggio da turista con le due figlie. “Giocare a carte mi fa dimenticare gli anni. Da credente ringrazio sempre il Signore per quanto la vita mi ha donato in salute, serenità e affetti, apprezzando tantissimo il senso della vita stessa”.

Il sindaco Luca Salvetti le ha fatto recapitare una rosa con gli auguri più sinceri a nome di tutta la città.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa