Chiude “La Cattedrale” di Pistoia: 146 mila vaccinazioni in otto mesi

Ha dato un apporto fondamentale alla campagna vaccinale regionale l’Hub pistoiese “La Cattedrale” che oggi chiude con un attivo di quasi 146 mila vaccinazioni anti Covi-19 in soli otto mesi.

Era l’11 febbraio quando il polo espositivo di via S. Pertini, concesso dal Comune, fu trasformato in un centro vaccinale: prima con l’allestimento della Protezione Civile poi, dal mese di maggio, con quello aziendale per potenziare ancora di più la capacità vaccinale.

In questi mesi l’Hub ha funzionato ininterrottamente con turni serali e festivi garantiti da medici, infermieri, tecnici della prevenzione, personale amministrativo, assistenti sanitari e con il grande contributo delle Associazioni di Volontariato che non hanno mai fatto mancare la loro presenza.

In giorni come quelli delle festività pasquali e ferragosto sono state superate anche le 1000 somministrazioni giornaliere con l’Hub aperto ad orario continuato dal mattino fino a tarda sera.

“L’impegno è stato importante per tutti e nessuno si è risparmiato per raggiungere l’obiettivo di mettere in sicurezza la popolazione e un ringraziamento è doveroso ai sanitari ai volontari e a tutti coloro che si sono avvicendati a vario titolo alla Cattedrale per lo sforzo straordinario compiuto e per l’efficienza dimostrata in questi mesi”, ha commentato il direttore generale Paolo Morello Marchese.

L’attività vaccinale a Pistoia proseguirà al centro vaccinale di San Biagio fino al 30 novembre.

Fonte: Azienda Usl Toscana centro - Ufficio stampa