Dinner Club alla toscana: con Sabrina Ferilli è protagonista la Maremma

Nel nuovo show di Amazon Prime è protagonista anche la Toscana, o meglio, la Maremma. Nella puntata numero cinque Sabrina Ferilli e Carlo Cracco visitano molti luoghi della provincia di Grosseto - Saturnia, Alberese, Pitigliano e altro ancora - e mostrano la Maremma in tutte le sue bellezze.

Si tratta di Dinner Club, un diario di viaggio culinario che punta anche a far ridere. Cracco accompagna sei vip in sei luoghi d'Italia, scopre con loro tradizioni e ricette e poi fa replicare i piatti a tavola. Per la Toscana c'è Ferilli, gli altri partecipanti sono Diego Abantuono, Luciana Littizzetto, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino e Valerio Mastandrea.

Il tour maremmano di Ferilli e Cracco è partito in fuoristrada da Alberese. Prima un salto alla tenuta per capire come si spostano le vacche, poi alla Bottega per imparare a fare la tartare alla maremmana. Nuova tappa 'equina' coi butteri da Buratta a Talamone, poi sosta tra formaggi e salumi a Pitigliano. In seguito anche Manciano per le frittelle di pane, Civitella Paganico e Scansano, dove assaggiare la zuppa di ricotta. Immancabile Saturnia: alle Cascate del Molino il cuoco e l'attrice si sfidano a rassodare un uovo con le acque termali.

Una puntata divertente che fa anche da spot per la Maremma e le sue specialità, anche le meno conosciute come il buglione o lo sfratto. Sabrina Ferilli come se l'è cavata ai fornelli con le prelibatezze maremmane? Niente spoiler, non è corretto.