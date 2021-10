Il Governatore Damiani in visita al Rotary di San Miniato

Ieri il Rotary Club di San Miniato ha vissuto, nella splendida cornice di Villa Petriolo la giornata più importante di questa annata rotariana 2021-2022 che vede alla sua guida la Presidente Chiara Bilanceri. In questa giornata infatti ha ricevuto la visita del Governatore Distrettuale Ferdinando Damiani accompagnato dalla gentile consorte, Margherita.

La visita del Governatore rappresenta per il club il momento in cui si fanno parziali bilanci, ma anche e soprattutto quello in cui si impostano i progetti per il futuro.

Per questo agli incontri che occupano un intero pomeriggio e che si concludono con la cena conviviale, partecipano anche tutti i consiglieri, i presidenti di commissione, ma anche i rappresentanti del Rotaract.

Dopo un intero pomeriggio di lavori, il Governatore nel corso del suo intervento a margine della cena conviviale alla quale erano presenti numerosi soci, ha tenuto a complimentarsi con tutto il Club, e ha fatto anche espressi complimenti alla Presidente.

Fonte: Ufficio Stampa