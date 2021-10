Piccolo meteorite caduto tra Prato e Pistoia, via alle ricerche

Come nei film di fantascienza e nei cartoni animati, ma siamo tra le province di Prato e Pistoia ed è la realtà. Nei giorni scorsi, la notte del primo ottobre, un piccolo meteorite è caduto nella zona compresa fra i comuni di Agliana e Quarrata (Qui la notizia). Il suo passaggio è stato notato da otto telecamere della sorveglianza italiana Prisma e il suo atterraggio sta destando l'attenzione di appassionati, ricercatori e astrofili che si sono calati nelle ricerche.

Grande pochi centimetri di diametro, con un peso tra i 30 e i 100 grammi, il piccolo meteorite nero pece ha però un grande valore per il mondo della scienza. Per questo il Museo di scienze planetarie di Prato ha organizzato questo fine settimana una vera e propria battuta di caccia al meteorite, nella speranza di ritrovarlo intero: alla due giorni di ricerche, sabato 9 e domenica 10 ottobre, parteciperanno circa 30 volontari. Saranno presenti il gruppo astrofili di Montelupo Fiorentino guidato da Maura Tombelli, maggiore scopritrice di asteroidi in Italia, e i gruppi astrofili di San Marcello Pistoiese e Prato.

La partenza per la ricerca al meteorite è prevista sabato mattina da Agliana, nella zona tra l'autostrada e il torrente Bure. Come stabilito dagli esperti di Prisma dell'Istituto nazionale di astrofisica, la zona interessata dall'atterraggio potrebbe essere tra le frazioni di La Ferruccia, Sant'Antonio, Vignole, Olmi, Valenzatico, Case Ferretti fino a Lucciano.

Dal Museo delle scienze planetarie di Prato infine, l'appello anche ai cittadini perché controllino terreni e se possibile i tetti poiché il meteorite è molto piccolo, e trovarlo sarà un'impresa.