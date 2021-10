Rapina a mano armata in alta Versilia, via con 400 euro: indagini in corso

Questa mattina la frazione di montagna Pontestazzemese, nel comune di Stazzema in alta Versilia, è stata il teatro di una rapina a mano armata. Ad essere preso di mira l'ufficio postale.

Un uomo a volto coperto dalla mascherina e dal cappuccio, intorno alle 10.30 si è presentato alla posta impugnando un coltello da cucina. La direttrice, sotto minaccia, è stata costretta dal soggetto a consegnargli i soldi che erano in cassa, circa 400 euro. Preso il bottino subito dopo l'autore della rapina è fuggito a piedi, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Seravezza, che hanno ascoltato la testimonianza della vittima. Sono in corso le analisi sui sistemi di videosorveglianza per identificare l'autore. Intervenuti anche i militari di Viareggio, che hanno effettuato i rilievi per individuare eventuali tracce lasciate dal rapinatore.