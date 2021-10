Sistema Ambiente di Lucca alla ricerca di un addetto area tecnica amministrativa

Sistema Ambiente cerca una figura professionale da assumere a tempo indeterminato: nello specifico l’azienda ha bisogno di una persona da inserire nell’ufficio dell’information technology. Per partecipare alla selezione c’è tempo fino alle 12 del 25 ottobre.

La selezione pubblica per titoli ed esami punta a trovare un profilo professionale di “addetto area tecnica amministrativa” livello VI–posizione parametrale B del CCNL Ambiente/Utilitalia.

Per partecipare alla selezione è necessario aver compiuto 18 anni ed essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria informatica, oppure laurea specialistica in ingegneria informatica (classe 35/S – ex DM 509/99), oppure laurea magistrale in ingegneria informatica (classe LM-32 - ex DM 270/04). Il candidato deve inoltre essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi Europei. Possono partecipare anche cittadini non europei, purché in possesso del diritto di soggiorno. I candidati devono conoscere la lingua italiana, parlata e scritta, la lingua inglese e devono saper utilizzare le principali apparecchiature e applicazioni informatiche, come Word, Excel, Outlook.

Oltre al modello di domanda di partecipazione, scaricabile dal sito, sono richiesti il curriculum vitae in formato europeo e una copia del documento di identità. Tutti i documenti in formato PDF devono essere inviati per posta elettronica certificata o mail semplice all’indirizzo PEC.

Il bando, il modello per presentare la domanda e tutte le informazioni sono disponibili sul sito, sezione “Selezioni”.

Per eventuali, ulteriori info: 0583.33211, 0583.343645; infoa@sistemaambientelucca.it; WhatsApp: 333.6126757; Facebook e Instagram: Sistema Ambiente Lucca.

Fonte: Ufficio Stampa