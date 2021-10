Assalto alla sede Cgil di Roma, solidarietà dalla Toscana

Dopo l'assalto ieri a Roma alla sede della Cgil, questa mattina dalle 10 è iniziato un presidio organizzato davanti alla sede del sindacato di Firenze. La Camera del lavoro in Borgo Greci rimarrà aperta fino al pomeriggio, così come la sede regionale in via Pier Capponi, per esprimere solidarietà dopo gli eventi di ieri nella capitale, dove migliaia di persone tra cui alcuni esponenti di Forza Nuova e no-vax hanno assaltato la sede nazionale del sindacato.

Oltre alla manifestazione di fronte alla Cgil di Firenze, sono stati promossi presidi in ogni città capoluogo di provincia della Regione. Tutte le Camere del lavoro in Toscana hanno aperto alle ore 10: nello stesso momento, a Roma in Corso Italia, è iniziata l'assemblea generale dell'organizzazione "per decidere come rispondere ai fatti di ieri", spiega in una nota la Cgil.

Al presidio nel capoluogo toscano stanno partecipando dall'Anpi agli operai del Collettivo di fabbrica della Gkn, con lo striscione "Insorgiamo" fino a rappresentanti delle istituzioni e cittadini. Anche il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha portato la sua solidarietà, mentre è atteso l'intervento del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

I commenti

Giani: "Solidarietà, ma i movimenti fascisti vanno sciolti"

Solidarietà piena alla Cgil per l'attacco subito ieri a Roma, definito "fascista e squadrista", e una critica ai governatori che chiedono una proroga nell'applicazione del green pass e l'allungamento della validità dei tamponi fino a 72 ore, perché "è bene andare avanti con forza nella campagna vaccinale, l'unico modo per una ripartenza rapida e sicura". Sono questi i punti chiave affrontati dal presidente Eugenio Giani durante la visita compiuta oggi a Firenze presso le due sedi, regionale e fiorentina, del maggiore sindacato italiano.

"Quando ieri sera ho visto le immagini di Roma mi sono reso conto della gravità di quanto accaduto. Si è trattato di un vero e proprio attacco squadrista che ci riporta indietro esattamente di cento anni, quando episodi come questo portarono in breve tempo alla Marcia su Roma e all'avvento del fascismo. Si tratta di un metodo politico che non può avere cittadinanza in una democrazia ed è bene che le istituzioni tutte, e i cittadini stessi, si attivino al più presto per fermarlo definitivamente", ha detto Giani. "Oggi siamo tutti vicini alla Cgil per l'offesa senza precedenti che l'ha colpita. Porto ai suoi tanti iscritti e iscritte la mia solidarietà personale, della giunta e di tutto il popolo toscano. Verso Forza Nuova, verso tutti i movimenti politici che praticano il fascismo, dobbiamo essere duri e far rispettare la Costituzione che ne prevede lo scioglimento. Oggi la Cgil è stata colpita per ciò che rappresenta, come un simbolo, e noi siamo in piazza per presidiare la democrazia che con tanta fatica è stata conquistata proprio debellando il fascismo".

Il presidente si è poi concentrato sulla validità della campagna vaccinale che proprio in queste ore vede protagoniste le Asl toscane con l'avvio della somministrazione della terza dose. "Se paragoniamo le curve dei contagi attuali con quelle dello stesso periodo dello scorso anno ci accorgiamo di quanto sia importante vaccinarsi sia per la salute delle persone che per la ripresa dell'economia e per riappropriarsi degli spazi pubblici. Per questo motivo, con molta sincerità, dico che la Regione Toscana non condivide le posizioni di alcuni governatori che chiedono una proroga nell'applicazione del green pass e l'allungamento della validità dei tamponi fino a 72 ore, perché così si scoraggiano le persone a vaccinarsi e si rallenta una ripartenza sicura del Paese. Questo è il momento della fermezza sul green pass" ha aggiunto Giani, "non è questo il momento di chiedere al Governo una diluizione dei tempi, questo è il momento della responsabilità perché ciascuno di noi ha un dovere verso la comunità: più ci si vaccina e più si risponde a questo dovere verso il prossimo".

Barnini: "Diritto a manifestare costituzionalmente garantito, violenza fascista è un'altra cosa"

Il sindaco di Empoli Brenda Barnini interviene sull'assalto alla sede della Cgil di Roma. Questo il commento pubblicato su facebook: "Il diritto a manifestare è costituzionalmente garantito e pur avendo una posizione assolutamente diversa da chi protesta contro il green pass non dubito che si debba tutelare il diritto a manifestare il proprio pensiero. Ma la violenza fascista è un’altra cosa e colpisce la Cgil perché vuole mettere in discussione il ruolo del sindacato nel difendere i lavoratori e sostituire il caos alla normale dialettica tra parti sociali e Governo. Per questo la reazione deve essere ferma, unanime e lo Stato deve intervenire su quelle organizzazioni che da sempre continuano a richiamarsi al fascismo. Infine fatemi dire che senza i milioni di italiani che si sono vaccinati noi oggi saremmo ancora tutti in casa e con gli ospedali pieni e proprio per questo non può essere messo sullo stesso piano chi ha fatto una scelta responsabile per se stesso e per gli altri e chi opta per una presunta libertà di scelta e vorrebbe anche i tamponi gratuiti".

Auser Toscana: "Sdegno e condanna"

Auser Regionale Toscana condivide lo sdegno e la condanna di Auser nazionale per l’attacco fascista e squadrista alla sede della CGIL, ribadisce la condanna ai gruppi squadristi no Green Pass ed esprime solidarietà e vicinanza ai vertici della CGIL e a tutta l’organizzazione. Si tratta di un attacco pesante alla democrazia e a tutto il mondo del lavoro rispetto al quale Auser toscana invita i propri dirigenti e associati a manifestare vicinanza e solidarietà ai dirigenti sindacali e alle sedi della CGIL a tutti i livelli. Auser Toscana condivide la necessità che siano messe in campo tutte le iniziative per lo scioglimento di quelle organizzazioni di stampo fascista che alimentano tali forme di attacco alle istituzioni democratiche del Paese e a quei valori di solidarietà di cui il volontariato è espressione. Al tempo stesso Auser Toscana invita i propri dirigenti e volontari a organizzare la partecipazione a tutte le manifestazioni locali e nazionali che saranno assunto dal sindacato a difesa dei valori democratici e antifascisti, a cominciare dalla manifestazione indetta per il prossimo 16 ottobre a Roma da parte della CGIL nazionale.

Sinistra Italiana Toscana: "Inaccettabile in un paese democratico l'assalto alla Cgil"

Siamo solidali e vicini alle compagne e ai compagni della Cgil. Quanto successo a Roma, l'assalto alla sede della Cgil, è inaccettabile. E' l'epilogo di tanti segnali che in troppi si sono ostinati a sottovalutare in questi anni. Ora basta: il Governo sciolga, come stabilisce la Costituzione Italiana, le organizzazioni neofasciste. Oggi saremo presenti ai presidi organizzati dalla Cgil in tutta la Toscana.

CNA Pisa esprime piena solidarietà alla Cgil e condanna la violenza

“Gli assalti, le violenze, gli scontri e le intimidazioni avvenuti ieri a Roma contro il più antico e grande sindacato dei lavoratori non hanno niente a che vedere con il diritto di manifestare le proprie idee e sono una bruttissima pagina per il nostro paese da condannare e respingere con assoluta fermezza - interviene il presidente di Cna Pisa, Francesco Oppedisano -. La Cna di Pisa esprime tutta la sua solidarietà alla Cgil e ai suoi lavoratori e ribadisce ancora una volta la propria posizione a favore del green pass e dei vaccini anti covid-19, strumenti indispensabili di libertà dei singoli e di ripresa per le attività produttive che ancora oggi stanno tentando eroicamente di risanare l’economia del nostro paese”. Questa mattina, inoltre, il direttore generale di CNA Pisa, Giuseppe Sardu, si è recato nella sede della Cgil di Pisa per esprimere la sua solidarietà al sindacato.

Nisini (Lega): "Vicina ai lavoratori e alle lavoratrici"

“La mia solidarietà per i vili e deprecabili attacchi al sindacato della CGIL. La violenza è sempre da condannare, lontana dai tutti i valori della nostra democrazia. Sono vicina, invece, ai lavoratori e alle lavoratrici che difendono pacificamente i loro diritti e la loro libertà. Un grazie, inoltre, alle forze dell’ordine, a cui va il mio sostegno per il loro tempestivo e cruciale intervento”. Lo dichiara Tiziana Nisini sottosegretario al Lavoro e senatrice della Lega.