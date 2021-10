Basket Castelfiorentino, weekend da incorniciare per Under 15 e Scoiattoli

Un weekend di vittorie per il vivaio gialloblù dell'Abc Castelfiorentino

Non poteva iniziare nel migliore dei modi la stagione dell’Under 15 Eccellenza di Alessandro Mostardi che al PalaBetti si è imposta sulla Virtus Siena per 74-50.

Come da pronostico, contrariamente a quanto potrebbe far pensare il punteggio finale, è stata una partita indubbiamente impegnativa. Dopo un inizio contratto, e con problemi di falli fin dalle battute iniziali, i gialloblu hanno alzato l’intensità difensiva e nel secondo quarto hanno allungato toccando il 37-30 all’intervallo lungo. Poi, nella ripresa, l’Abc ha alzato il ritmo, concedendo pochissimo agli avversari e trovando al contempo buone soluzioni offensive che hanno dato il via alla fuga definitiva. Prossimo impegno sabato alle ore 16 per la prima trasferta stagionale sul parquet del Pino Firenze.

Parziali: 16-17, 37-30, 58-44, 74-50. Tabellino: Ticciati 12, Zecchi 12, Borghesi 7, Carzoli 8, Ciulli 2, Bufalini 3, Vallerani 11, Niccolini 5, Casadei 5, Agbegninou, Leti 7, Marchetti 2. All. Mostardi. Ass. Ciampolini.

Per quanto riguarda il minibasket, è stata una domenica di grande festa quella che al PalaBetti ha visto protagonisti gli Scoiattoli 2013/2014 di Matteo Bruni, Nicol Banchelli e Alberto Ciampolini. I mini cestisti gialloblu, divisi in due squadre, hanno infatti ospitato i pari età del Don Bosco Livorno con cui hanno dato vita ad una mattinata di partite e tanto divertimento. Alla società labronica il nostro grazie per aver condiviso questo primo, attesissimo impegno stagionale!

E domenica prossima pronti a replicare, stavolta con il gruppo Aquilotti 2011/2012. Sempre al PalaBetti, i minicestiti di Antonio Ticciati e Matteo Bruni ospiteranno infatti il Basket Calcinaia e il Gmv Ghezzano per il secondo impegno stagionale, primo casalingo dopo quello che li ha visti ospiti della Virtus Siena.

Ecco il programma delle gare:

ore 9.30 | Abc – Calcinaia

ore 10.30 | Ghezzano – Calcinaia

ore 11.30 | Abc – Ghezzano

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa