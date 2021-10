Ciclista investita da un'auto a Pisa: 60enne perde la vita

Incidente mortale a Pisa, in via Porta a mare.

Verso le 16 di oggi pomeriggio una ciclista 60enne, residente in Germania, è stata investita da un'auto, mentre era in compagnia del marito che procedeva anche lui in bici.

L'impatto è avvenuto in un punto dove la pista ciclabile attraversa la carreggiata ed è stato fatale per la donna, che è morta sul posto.

Alla guida dell'auto c'era un anziano, il quale non si sarebbe accorto del sopraggiungere delle due bici.

Polizia municipale e procura valuteranno la posizione dell'automobilista, che rischia la denuncia per omicidio stradale.