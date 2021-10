Colorare il proprio negozio di rosa d'ottobre, iniziativa di Confesercenti

Durante il PINK OCTOBER, il mese dedicato alla lotta contro il tumore al seno, ti invitiamo a decorare il tuo negozio di rosa: il colore che riunisce tutte le iniziative di questo mese, in tutto il mondo, per porre l’attenzione sull’importanza della prevenzione e aiutarci a diffondere quest’importante causa. La diagnosi precoce infatti può aumentare fino al 90% le possibilità di sconfitta di questa neoplasia, la più diffusa nelle donne.

Anche la sede Confesercenti di Piazza Pier Vettori è diventata rosa. Oggi lunedì 11 ottobre è partita così l’iniziativa “BePink. Colora la tua attività in rosa” alla presenza delle Assessore del Comune di Firenze Benedetta Albanese, Cecilia Del Re, Sara Funaro ed Elisabetta Meucci, di istituzioni locali, di dirigenti dell’associazione tra cui il Presidente Confesercenti Firenze Claudio Bianchi, il Presidente Confesercenti Città di Firenze Santino Cannamela e la Coordinatrice dei Centri Commerciali Naturali Fiorentini Lucilla Cracolici, di FIRENZE IN ROSA Onlus con la sua Presidente Lucia De Ranieri ed i Presidenti dei Centri Commerciali Naturali della Città.

“Con il consueto cuore ed entusiasmo, ancora una volta, le nostre attività di vicinato sostengono iniziative benefiche a favore della comunità,- ha affermato Lucilla Cracolici Coordinatrice dei Centri Commerciali Naturali Fiorentini - e contribuiscono con il loro sforzo ed impegno al buone esito di queste manifestazioni; tutto questo nonostante le grandi difficoltà affrontate in questi due anni di emergenza sanitaria ed economica”.

“Siamo veramente felici – dichiara la Presidente di FIRENZE IN ROSA Onlus Lucia De Ranieri - che Confesercenti abbia accolto anche questa volta il nostro invito e abbia deciso di aderire con sempre maggiore entusiasmo all’edizione 2021 di “FIRENZE IN ROSA per il PINK OCTOBER” partecipando alla campagna BEPINK! e colorando di rosa anche la sua sede, un segnale forte che testimonia l’impegno comune che ci ritrova uniti nella lotta contro il tumore al seno."

“Il tumore al seno si può vincere ma sono fondamentali la prevenzione e la diagnosi precoce. – afferma Sara Funaro Assessora all’Educazione e al Welfare del Comune di Firenze - Per questo saremo sempre al fianco di colore che, come Confesercenti e la onlus Firenze in rosa, danno una mano concreta per promuovere la conoscenza della malattia, un corretto stile di vita e l'importanza della prevenzione e dei controlli periodici".

Ecco le attività per i negozi che aderiscono all’iniziativa.

Richiedi il nostro KIT e partecipa all'invasione in rosa! Dall’11 al 16 ottobre 2021, la settimana in rosa di FIRENZE IN ROSA Onlus, ti invitiamo ad utilizzare il KIT ricevuto.

1 Decora la tua attività con il fiocco rosa adesivo per mostrare il tuo sostegno all’associazione FIRENZE IN ROSA Onlus per il PINK OCTOBER 2021 e alla lotta contro il tumore al seno.

2 Esponi o distribuisci i flyer contenenti le iniziative in corso. Invita i tuoi clienti a creare il proprio fiocco origami per partecipare alla diffusione della cultura della prevenzione.

3 Scatta e condividi una foto alla tua attività in rosa! Hai creato una vetrina, un corner del tuo negozio o una selezione di articoli in rosa? Mostracela: scatta una foto e condividila sui tuoi social network taggando @firenzeinrosa o usando l’hashtag #firenzeinrosa oppure inviala a info@firenzeinrosa.it

La prevenzione è la migliore scelta: insieme possiamo sconfiggere il tumore al seno.

Fonte: Ufficio Stampa