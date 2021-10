Convocato il consiglio regionale della Toscana

Seduta del Consiglio regionale in presenza, martedì 12 ottobre dalle 15 e mercoledì 13 dalle 9.30. Tra gli atti all’ordine del giorno la prosecuzione del dibattito relativo alla comunicazione della Giunta sulle linee strategiche e priorità di intervento della nuova programmazione europea 2021-2027.

In agenda anche le nuove disposizioni in materia di requisiti per la nomina del segretario generale del Consiglio regionale; modifiche e integrazioni allo statuto in materia di sottosegretario alla presidenza della Giunta e di composizione della Giunta stessa; una proposta di risoluzione sulla possibilità di attivare una fiscalità di vantaggio per le aree interne per combattere lo spopolamento e dare nuove opportunità di lavoro soprattutto ai giovani.

In discussione anche numerose interrogazioni e mozioni.

I lavori della seduta potranno comunque essere seguiti sul sito web istituzionale, sulla pagina facebook e sul canale youtube.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa