Focolaio di Covid a San Marcello dopo gite in Puglia e Croazia

Un focolaio di Covid si è sviluppato a San Marcello Piteglio, alcune persone sono state ricoverate in gravi condizioni. Pare che siano circa cinquanta le positività emerse.

Sembra che a far scoppiare i contagi, come scrive la stampa locale, siano stati i rientri di alcune persone da due viaggi in Croazia e Puglia.

Una situazione che ha indotto il sindaco, Luca Marmo, a sollecitare la popolazione al massimo rispetto delle indicazioni anticovid.