Fondazione “Alessia Ballini”: Pignatelli nuovo presidente

Il professore Nicola Pignatelli è il nuovo presidente della Fondazione per la formazione politica istituzionale “Alessia Ballini”.

Pignatelli è stato eletto nel corso della prima riunione, durante la quale si è insediato il consiglio di amministrazione. Gli altri membri del cda sono Massimo Baldi, Christian Campigli, Agnese Carletti, Tania Cintelli, Giuseppe Murciano e Cristina Napoli. Revisore unico è Giuseppe Rotunno.

Il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo è intervenuto in apertura di seduta per fare gli auguri di buon lavoro e ribadire “l’importanza di questa scuola di formazione, nata per volontà del Consiglio regionale con l'adesione di Anci e Upi e dedicata ai giovani amministratori under 40 delle Province e dei Comuni della Toscana. Il nostro obiettivo è quello di investire sulla classe dirigente del futuro e di dotare queste donne e questi uomini degli strumenti necessari per una lettura più critica e consapevole dell’attuale società e dei suoi processi".

Nicola Pignatelli è professore associato di Istituzioni di Diritto pubblico nel Dipartimento di “Economia, Management e Diritto dell’impresa” dell’Università degli Studi di Bari, è abilitato come professore ordinario di Diritto Costituzionale, come professore associato di Diritto amministrativo e di Diritto costituzionale. Nella scorsa legislatura, inoltre, è stato vicepresidente del collegio di garanzia del Consiglio regionale della Toscana.