Forteguerriana e San Giorgio: le biblioteche pistoiesi tornano a capienza completa

Con il decreto legislativo 139 dell’8 ottobre 2021 (definito anche decreto capienze), da oggi anche le biblioteche di Pistoia Forteguerriana e San Giorgio permettono l’accesso al pubblico senza più il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro prescritto finora dalle norme anti-pandemia. Rimane obbligatorio l’accesso con Green pass e durante la permanenza all’interno della struttura al momento è sempre necessario indossare la mascherina e igienizzarsi le mani.

Le biblioteche comunali possono così accogliere nuovamente il pubblico, fino al massimo della capienza delle proprie sale.

In particolare in San Giorgio l’auditorium Terzani torna a essere utilizzabile al 100% per le iniziative culturali, mentre gli spazi di studio e lettura sono tutti di nuovo fruibili al piano terreno, compresa la Sezione Ragazzi.

Gli spazi del primo e secondo piano sono ancora interessati da alcuni importanti lavori di manutenzione straordinaria, che sono stati programmati appositamente nel periodo di chiusura del servizio per ridurre al minimo i disagi degli utenti. Non appena i lavori saranno terminati, anche i piani superiori ritorneranno ad essere frequentati nel rispetto delle capienze ordinarie.

Gli utenti che avevano prenotato le postazioni di studio nei giorni scorsi, prima dell’uscita del nuovo decreto, potranno utilizzare il posto originariamente prenotato per oggi, mentre per i prossimi giorni la scelta del posto di studio sarà libera.

Per ulteriori informazioni telefonare alle 0573 371600.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa