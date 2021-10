I primi 3 operai di Texprint rientrano a lavoro dopo la vittoria in tribunale

8 ore per 5 giorni e applicazione del contratto nazionale: da domattina alle 10 dentro le mura della Texprint questa diventerà una realtà, dopo 9 mesi di sciopero e presidio permanente davanti ai cancelli. Rientrerà infatti a lavoro il primo operaio ad aver vinto il ricorso in tribunale contro il licenziamento, che sarà assunto a tempo indeterminato dalla stamperia del Macrolotto. Insieme a lui i due che non erano stati licenziati tra i 18 operai in sciopero, che rientreranno a lavoro regolarmente, lavorando 8 ore per 5 giorni invece delle 12 ore per 7 giorni a cui erano sempre stati costretti dai padroni dell’azienda.

Conferenza stampa domani martedì 12 ottobre ore 9:30 davanti ai cancelli della Texprint , in via Sabadell 109

Luca Toscano e Sarah Caudiero

Sindacato Intercategoriale Cobas