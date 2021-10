Incendio di uno scantinato a Pagnana

Incendio di uno scantinato in via Lami a Pagnana nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17.30. Le fiamme che si sono sviluppate nello scantinato hanno interessato anche l'appartamento subito superiore, al piano terra. Entrambi i locali, scantinato e appartamento, sono stati resi inagibili.

Fortunatamente gli occupanti dell'appartamento erano usciti da soli, e nessuna persona è rimasta coinvolta. Non è stato richiesto l'intervento del 118.

L'abitazione è una palazzina con diversi appartamenti, ma solo il primo è stato interessato dall'incendio. Le cause delle fiamme non sono note. Sul posto vigili del fuoco di Empoli e polizia municipale per i rilievi.