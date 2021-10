Porta bloccata con colla e cartello con insulti No Vax: vandalizzata la sede Spi-Cgil di Piombino

In queste ultime ore dobbiamo purtroppo registrare un nuovo atto di intimidazione nei confronti della Cgil. Nel mirino dei contestatori è finita stavolta la sede Spi-Cgil del quartiere Salivoli di Piombino.

La serratura della porta d'ingresso della struttura è stata volutamente bloccata con una potente colla tanto che per poterla riaprire è servito l'intervento di un fabbro. E' stato inoltre necessario sostituire la serratura vandalizzata con una nuova. Sulla porta d'ingresso è stato inoltre trovato un cartello con insulti rivolti al sindacato in relazione alla sua posizione nei confronti della questione vaccini. A scoprire l'accaduto sono stati stamani i delegati incaricati di aprire la sede.

"Si è trattato di un atto inaccettabile, vile e vigliacco, nei confronti della Cgil e in particolare di chi ogni giorno è in prima linea per tutelare i diritti dei pensionati. L'auspicio è che le autorità preposte individuino nel più breve tempo possibile gli autori di questo gesto. Una cosa però dev'essere ben chiara: non ci faremo di certo intimidire. Continueremo a portare avanti le nostre battaglie con passione e determinazione", così in una nota.

Giani e Nardini: "Solidarietà e condanna"

Solidarietà alla Spi-Cgil di Piombino per il nuovo atto intimidatorio in relazione alla posizione del sindacato sul green pass è stata espressa dal presidente della Regione Eugenio Giani e dall’assessora al lavoro Alessandra Nardini. Questa mattina, all’apertura, i delegati del sindacato pensionati della Cgil hanno trovato la sede vandalizzata con colla e cartelli offensivi.

Dopo l’aggressione fascista di Roma – sottolineano Giani e Nardini - questo nuovo attacco alla Cgil che ha sempre sostenuto con convinzione la campagna vaccinale. Un atto che condanniamo con forza, tanto più vile in quanto rivolto alla parte del sindacato che tutela i diritti dei pensionati. Abbiamo piena fiducia nella magistratura che siamo certi farà luce sull’episodio”.