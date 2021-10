Premio Touring Club al sistema museale di UniSi

E’ stato consegnato stamani al rettore dell’Ateneo senese Francesco Frati il Premio Touring dei Consoli della Toscana, assegnato dal Touring Club Italiano al Sistema museale universitario senese (Simus).

Consegnato dai consoli Francesca Vannozzi e Federigo Sani alla presenza del presidente e del direttore del Simus, Luca Maria Foresi e Davide Orsini, il premio riconosce il ruolo della didattica museale rivolta alle nuove generazioni messa in pratica da anni dagli operatori dei musei del Simus attraverso il progetto Escac, “Educazione scientifica per una cittadinanza attiva e consapevole”.

Il premio valorizza l’impegno dei musei universitari senesi nella divulgazione scientifica rivolta ai bambini e ai ragazzi delle scuole, a partire dalla scuola materna fino agli istituti superiori secondari di II grado. A oggi sono 191 le classi delle scuole della provincia di Siena, con circa 3850 studenti partecipanti che si sono già prenotate per l’edizione 2021-2022 del Progetto Escac.

Il premio del Touring è organizzato in collaborazione con la Direzione Generale Cultura e Ricerca della Regione Toscana, Settore Patrimonio culturale, Siti UNESCO, Arte contemporanea, Memoria, cui si deve la selezione delle realtà premiate.

La pagina web del Simus è visitabile all'indirizzo www.simus.unisi.it

Fonte: Università di Siena - Ufficio stampa