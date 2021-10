Quarrata, un nuovo parcheggio in via Pacinotti

Sono in corso i lavori di realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in via Pacinotti, nel centro di Quarrata.

L’area, fino ad oggi occupata da un campo incolto che faceva parte di un’area di cantiere ormai abbandonata, è ora oggetto di una completa riqualificazione, che prevede la realizzazione di 16 posti auto a sosta libera, di cui uno riservato a portatori di handicap, e di un impianto di illuminazione a servizio del parcheggio.

“L’intervento – afferma il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Gabriele Romiti – va a riqualificare un’area fino ad oggi inutilizzata e non curata e risponde all’esigenza di aree di sosta in un quartiere densamente abitato dove insistono anche diverse attività e servizi di interesse pubblico”.

I lavori, eseguiti dalla ditta Banchelli Costruzioni srl, sono iniziati a metà settembre e si concluderanno entro la fine del mese di novembre.

L’importo totale dell’intervento è di circa 100.000 euro, finanziato interamente con risorse comunali.

Fonte: Ufficio Stampa