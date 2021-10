Riapertura Fi-Pi-Li, Gandola (FI): "Nardella eviti di vantarsi. Enormi disagi"

"Fa davvero sorridere la comunicazione inviata stamani dal sindaco metropolitano per annunciare la riapertura, una settimana prima del previsto, delle 4 corsie della Fipili, tra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina, a partire da mercoledì 13 ottobre. La città metropolitana di Firenze non ha davvero alcun motivo per vantarsi sull’efficienza dell’intervento eseguito, tra le polemiche generali, dopo rimpalli e rinvii".

Si esprime così Paolo Gandola, consigliere metropolitano di Forza Italia centrodestra per il cambiamento commentando la riapertura di tutte le corsi della Fipili dopo lo smottamento in via di Carcheri del gennaio scorso.

"La strada di grande comunicazione, prosegue il consigliere metropolitano, riaprirà mercoledì, dopo ben 8 mesi di chiusura ed i mille disagi creati a pendolari ed autotrasportatori tanto che è stato presentato anche un esposto in Procura della Repubblica per interruzione di pubblico servizio, controfirmato da oltre 50 cittadini.

Insomma, il sindaco Nardella ci risparmi frasi fatte e fuori luogo ed eviti di vantarsi per un intervento, reso possibile grazie ai fondi stanziati in tempi record dalla Regione Toscana, i cui lavori sono partiti tardi, dopo settimane di stop per valutare se fosse necessario o no procedere in regime di somma urgenza. Uno stop che ha causato infinito disagio e code interminabili agli automobilisti.

Adesso, conclude Gandola, ciò che conta è provvedere entro i prossimi mesi a ripristinare la circolazione in via di Carcheri, dove il bypass tanto sbandierato non è mai stato aperto, sistemando il crinale di frana ed il muro di contenimento. I residenti lastrigiani hanno già patito infiniti disagi, è tempo di provvedere con celerità ad effettuare l’intervento prima dell’avvio della stagione delle piogge".