Usa richiami registrati per abbattere specie protette a Montespertoli, denunciato cacciatore

La Polizia provinciale della Città Metropolitana di Firenze ha rintracciato, nel comune di Montespertoli, lungo il fiume Pesa, un cacciatore in attività venatoria che aveva abbattuto 20 fringuelli e 9 piccioni domestici utilizzando un registratore elettromagnetico con due autoparlanti che riproduceva il canto di alcune specie di uccelli.

I fringuelli migrano dall'Est Europa per raggiungere il continente africano Il cacciatore è stato denunciato penalmente per aver abbattuto specie protette non cacciabili e aver utilizzato il registratore come richiamo non autorizzato.

Le sanzioni per tali illeciti penali prevedono l'ammenda fino a 1500 euro per ogni reato contestato.

L'attività di controllo della Polizia provinciale della Metrocittà di Firenze ha controllato anche altri cacciatori che operavano nel pieno rispetto delle norme venatorie.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze