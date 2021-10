Troppi indumenti sulla strada, rimosso cassonetto a Vinci

Sarà rimosso il cassonetto di via Limitese a Vinci. La scelta è stata presa dall'amministrazione comunale a seguito delle montagne di vestiti e sacchi lasciati in quell'area. Il cassonetto in questione è per la raccolta degli indumenti.

"Purtroppo non esistono rimedi praticabili contro l'inciviltà. Non rimane altro da fare che rimuovere il cassonetto di via Limitese. Si tratta dell'ultimo contenitore per la raccolta degli indumenti rimasto sulla strada, tutti gli altri sono già sistemati da tempo in luoghi chiusi, presso le sedi di associazioni e circoli Arci" ha scritto il sindaco Giuseppe Torchia su Facebook.