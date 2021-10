Torna la Riabilitazione all'ospedale di San Miniato dopo mesi di cure Covid

Da questa mattina è di nuovo operativo il reparto di Medicina Fisica e Riabilitativa presso il Padiglione Centrale dell’ospedale degli Infermi di San Miniato, diretto dalla dottoressa Cristina Moncini. Durante questa fase di emergenza sanitaria la struttura è stata riorganizzata per accogliere pazienti positivi al Covid con problematiche sia cliniche che riabilitative e dopo quasi due anni riprende la sua normale funzione.

Il reparto è operativo con 15 posti letto, al secondo piano del presidio ospedaliero, per la presa in carico di pazienti, che, in dimissione dai reparti per acuti dell’Ospedale S. Giuseppe e dagli altri nosocomi aziendali, presentino bisogni riabilitativi e comorbidità da trattare in ambito di ricovero h24.

Il reparto di medicina fisica e riabilitativa, afferente al Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa diretto dalla Dr.ssa Bruna Lombardi, si affianca e completa l’offerta riabilitativa ambulatoriale, presso l'ospedale di degli Infermi di San Miniato, che è stata sempre resa possibile, anche nei periodi più difficili dell'emergenza pandemica. È possibile accedere a percorsi ambulatoriali di riabilitazione e Analisi del Movimento e percorso Afa, con la collaborazione del personale della SOC Riabilitazione Funzionale.

I pazienti ricoverati effettueranno un programma personalizzato su Progetto riabilitativo individuale e trattamento intensivo, fisioterapico e logopedico con monitoraggio medico quotidiano. Questa offerta clinico-assistenziale e terapeutica, è rivolta soprattutto ai cittadini della zona Empolese Valdelsa e contribuisce a garantire la continuità riabilitativa ospedale-territorio.

"Confidando che questa riapertura sia il segno di una rapida rinascita delle attività più specifiche della medicina fisica e riabilitativa, siamo orgogliosi di essere stati utili, insieme agli altri dipartimenti aziendali, nell’assistere tutte quelle persone che, affette da Covid, si sono affidate alle nostre cure", sottolinea la dottoressa Lombardi.

"Vorrei ringraziare la dottoressa Moncini e tutto il personale sanitario della medicina riabilitativa che in questi mesi si sono prodigati con grande senso di umanità nella gestione e nella cura dei pazienti Covid - conclude Silvia Guarducci, direttore sanitario San Giuseppe - Il loro impegno è andato anche oltre la normale attività quotidiana dimostrando capacità di adattarsi in una situazione di emergenza con grande spirito di squadra."

Fonte: Asl Toscana Centro