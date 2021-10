Abbraccia un Albero, il progetto si presenta al Centro*Empoli

Dopo la Fiera di Scandicci, con il tutto esaurito lo scorso 12 ottobre al Centro Rogers all’incontro con il neurobiologo vegetale Stefano Mancuso, proseguono gli incontri e le iniziative organizzate in Toscana dalle sezioni soci Coop per far conoscere a soci e cittadini la campagna “Abbraccia un albero, dai vita a un bosco”, un progetto di Unicoop Firenze in collaborazione con Pnat, Legambiente e Re Soil Foundation, per realizzare a Montopoli in Val’Arno il primo bosco bio-sostenibile d’Italia, che nascerà su un’ex area industriale bonificata.

Venerdì 15 ottobre, alle 18, tappa al Centro*Empoli, via Raffaello Sanzio 199, presso il porticato esterno del centro commerciale per un incontro di presentazione del progetto.

Interverranno: Enrico Fontana, responsabile nazionale di economia civile di Legambiente; Elisa Azzarello, agronoma e botanica, direttrice amministrativa e responsabile progetti di Green Remediation di PNAT; Tommaso Perrulli, responsabile progetti sociali di Unicoop Firenze.

Saranno presenti anche Fabio Barsottini, vicesindaco, e Valentina Torrini, assessore al welfare, del Comune di Empoli.

L’incontro è promosso dalle sezioni soci Coop di Empoli, Certaldo, Castelfiorentino e Fucecchio.

Prenotazione con conferma obbligatoria.

Sezione Soci Coop Empoli, 3383016183

Sezione Soci Coop Certaldo, 3474054369

Sezione Soci Coop Castelfiorentino, 3357877212

Sezione Soci Coop Fucecchio, 3381303056

Per partecipare occorre essere in possesso di Green Pass. Ai partecipanti in omaggio una piccola pianta.