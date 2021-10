Accordo Poste-Confesercenti per servizi digitali per le Pmi

Grazie alla capillarità della rete di Poste Italiane, che nella provincia di Firenze è presente con 164 Uffici Postali e al ruolo di Confesercenti, una delle principali associazioni imprenditoriali in Italia, gli imprenditori della provincia di Firenze attivi nei settori del commercio, del turismo, dell’artigianato e dell’industria, potranno beneficiare dei molteplici servizi finanziari e digitali di Poste Italiane.

Le sedi Confesercenti della provincia di Firenze sono 15: Firenze città (4), Campi Bisenzio, Scandicci, Grassina, Greve in Chianti, San Casciano Val di Pesa, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Figline Valdarno, Castelfiorentino, Certaldo e Empoli.

”La necessità di innovazione e rapidità per il mondo dell’impresa, oggi trova una risposta importante nell’intesa Confesercenti-Poste Italiane - ha dichiarato Claudio Bianchi, presidente provinciale dell’associazione dei commercianti per servizi di eccellenza a costi ultra scontati -. La sinergia tra le sedi e gli addetti consentirà di arrivare su tutto il territorio della provincia di Firenze, per sostenere le aziende a migliorarsi e a stare nel mercato”.

Le piccole e medie imprese di Firenze avranno la possibilità di gestire facilmente gli incassi tramite le innovative modalità di pagamento “PostePay Tandem - POS Fisico e Mobile POS e Codice Postepay”, il servizio di incasso digitale per accettare pagamenti sia nel punto vendita che a distanza senza bisogno di dotarsi di POS tradizionale.

Inoltre sarà garantito a tutti gli aderenti un servizio di consulenza finanziaria per le persone fisiche.

Ulteriore opportunità prevista dall’accordo di Poste Italiane è infatti l’adesione all’offerta Poste Premium che aiuta gli imprenditori a gestire esigenze specifiche per il proprio patrimonio personale grazie ai servizi: Consulente Premium, Reportistica Avanzata, Piattaforma evoluta, Gamma prodotti estesa e selezionata, Passaggio generazionale e check up immobiliare, Service desk dedicato, Premium Family.

L’accordo avrà durata di 24 mesi e ribadisce il ruolo cruciale di Poste Italiane a sostegno delle piccole e medie imprese del territorio nella fase di ripartenza dell’economia del Paese.

Fonte: Poste Italiane