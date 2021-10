Sebach tra le cento aziende italiane più sostenibili

Un riconoscimento che rappresenta il giusto coronamento all’impegno dell’azienda in attività ed iniziative sostenibili. Sebach, azienda numero uno in Italia nel noleggio di wc e soluzioni sanitarie mobili, è stata infatti selezionata tra le 100 aziende italiane più sostenibili e premiate con il Sustainability Award.

Il Sustainability Award ha lo scopo di riconoscere il valore delle realtà italiane che si sono distinte per sviluppo sostenibile, responsabilità sociale e rispetto dell’ambiente. Sono diverse le azioni che Sebach ha promosso per raggiungere, concretamente, degli standard sostenibili e sociali efficaci e di valore. Dalla Carta degli Impegni per la Sostenibilità del 2012, che formalizza il proprio impegno nella progettazione e realizzazione di sistemi che impattino il meno possibile sull’ambiente, passando per l’EPD nel 2013 (la Dichiarazione Ambientale di Prodotto), una certificazione internazionale che attesta ed elenca i dati relativi alle prestazioni ambientali del prodotto, fino al recente primo posto come Best Workplaces for Women 2021. Azioni tangibili che dimostrano la volontà di investire su questa strada, per continuare a percorrerla, giorno dopo giorno, nel modo migliore.

Antonella Diana, Amministratore Delegato di Sebach, afferma: “Questo riconoscimento ha, per l’azienda, un valore enorme. Il nostro impegno verso il pianeta e le persone che lo abitano è quotidiano e costante. Non seguiamo i trend ma investiamo tempo e risorse perché vogliamo realmente andare in questa precisa direzione.”

Fonte: Ufficio Stampa