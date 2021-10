No Green Pass, venerdì manifestazione a Firenze: la questura valuta

Si profila un venerdì di passione a Firenze: questo pomeriggio i comitati No Green Pass hanno presentato in questura un preavviso per un corteo da tenere in città il 15 ottobre. Il giorno non è scelto a caso perché venerdì la certificazione verde diventerà obbligatoria per tutti i lavoratori.

La questura, al momento, sta valutando le richieste degli organizzatori, anche se non si tratta di un fulmine a ciel sereno: la manifestazione era stata annunciata nei giorni scorsi da un volantino diffuso sui social e firmato dai “Cittadini toscani”.

Secondo il volantino, il percorso del corteo si snoderà a partire da piazza Santa Maria Novella e procederà lungo le vie del centro.