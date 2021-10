Olea terza edizione, Montespertoli punta sull'EVO

Ritorna in presenza la manifestazione dedicata all’olio extravergine d’oliva diventata ormai tappa fissa dell’autunno montespertolese.

La terza edizione di Olea si svolgerà dal 26 al 28 Novembre 2021, è organizzata dal Comune di Montespertoli e dalla Federazione delle Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori di Toscana con la collaborazione di Slow Food Empolese Valdelsa, Airo, Anapoo e Pro Loco Montespertoli e vede quest’anno l’importante sponsorizzazione di Consiag.

L’emergenza sanitaria del 2020 ha visto la manifestazione svolgersi solo online e per questo quest’anno, per riportarla in presenza e per accogliere al meglio e in pieno rispetto delle norme vigenti, è stata scelta la location del Parco Urbano dove sarà possibile organizzare anche una serie di attività direttamente nell’oliveta.

"Olea per Montespertoli rappresenta il principale strumento di promozione del nostro olio EVO, un olio di straordinaria qualità e che rappresenta a pieno il lavoro che le aziende agricole fanno tutti i giorni. Quest’anno avremo oltre ai produttori in presenza anche una serie di iniziative dedicate ai bambini che potranno così scoprire il mondo dell’olio e non solo", dichiara il sindaco Alessio Mugnaini.

Assieme ad Olea torna anche il progetto di solidarietà Olio Nostro che vede protagonisti gli studenti dell’Ististuto Comprensivo di Montespertoli e il coordinamento a supporto del popolo Saharawi.

Olea è anche un progetto che vuole sviluppare un percorso di valorizzazione della filiera olearia di Montespertoli favorendo la creazione e il consolidamento di una rete tra tutti gli attori del territorio e le varie associazioni di categoria ed è per questo che l’Amministrazione Comunale ha deciso di dare continuità all’evento attraverso un accordo triennale con i parter tecnici.

Durante la manifestazione si alterneranno cooking show, lezioni di potatura, corso di degustazione dell’olio e presentazioni di libri e inoltre sarà consegnato un riconoscimento agli olii montespertolesi che hanno vinto premi nazionali e internazionali.

L’olio di Montespertoli si sta quindi preparando al meglio per tornare protoganista in presenza e aspetta tutti i visitatori.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa