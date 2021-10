Riapre il MMAB a capienza piena, rimane il sistema di prenotazioni dei posti

Il MMAB riapre a capienza piena esattamente come prima della pandemia. Rimane però in vigore il sistema di prenotazione, sperimentato nei mesi passati, poiché è risultato essere apprezzato dalle persone che frequentano la biblioteca.

Non più ingressi contingentati: in biblioteca si potrà tornare ad occupare la totalità delle postazioni. Così come non ci sono più limiti per l’accesso al Museo della Ceramica.

Sono questi gli effetti del DL 139 dell’8 ottobre 2021 (definito anche Decreto capienze), secondo il quale i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non sono più soggetti al vincolo del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Il periodo di chiusura, tuttavia, lascia anche qualche aspetto positivo. Nei mesi passati, infatti, è stato sperimentato il sistema di prenotazione AFFLUENCES, molto apprezzato dagli studenti che frequentano la biblioteca e per questa ragione è stato deciso di mantenerlo in funzione.

Ovviamente, come previsto dalla normativa, per accedere ai servizi del MMAB è necessario avere il Green Pass e indossare la mascherina negli ambienti chiusi.

"Non mi sembra vero, - esordisce così l’assessore alla cultura Aglaia Viviani – quando ho letto il ribattezzato 'decreto capienza' mi sono quasi commossa. Finalmente, a Montelupo come in tutta Italia, possiamo tornare a riappropriarci degli spazi della cultura, a viverli, a renderli luogo di incontro e scambio. Penso ai mesi passati, agli sforzi che abbiamo fatto per continuare a tenere vivo il nostro MMAB: ai progetti on line, agli eventi all’aperto o in numeri fin troppo contingentati, e spero davvero che questa esperienza possa diventare solo un lontano ricordo. Un’esperienza, appunto, che ci lascia anche alcune buone pratiche in eredità: il programma per le prenotazioni dei postazioni studio; "SMART", i pacchetti formativi on line sulla didattica museale che si sono aggiudicati un finanziamento regionale per la loro portata innovativa; e l’esperienza di "Ghost Writers", il diario collettivo dei cittadini di Montelupo. Ora non resta che far tornare a vivere i luoghi della cultura ancora più di prima".

Ricordiamo gli orari di apertura del MMAB

Biblioteca

lunedì: 14.00 – 19.00

dal martedì al sabato 10.00 – 19.00

domenica e festivi: chiuso

Sala lettura

lunedì: 14.00 – 19.00

dal martedì alla domenica: 10.00 – 19.00

Museo della ceramica

lunedì: 14.00 – 19.00

dal martedì alla domenica: 10.00 – 19.00

Per le prenotazioni

- il link https://affluences.com/mmab-1/ dove è sufficiente selezionare giorno e orario, per prenotare la postazione in sala lettura, e scrivere il proprio indirizzo e-mail. Arriverà un messaggio per confermare l’avvenuta prenotazione. Attenzione! La prenotazione scade se passano venti minuti dall’orario di ingresso.

- l’APP Affluences, disponibile sia su Google Play che su Apple Store.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa