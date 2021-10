"I piedi sulla città": l'iniziativa di Firenze Città Aperta fa tappa a Novoli

Domani riprendono le passeggiate per la città organizzate da Firenze Città Aperta, per ascoltare, vedere e confrontarsi direttamente con la cittadinanza, rispetto all'idea di città che la sinistra propone.

"Sarà l'occasione - spiegano Dmitrij Palagi e Antonella Bundu di Sinistra Progetto Comune Firenze Città Aperta - per fare il punto su via Torre degli Agli, su cui molto aveva lavorato Firenze Riparte a Sinistra e che anche durante questa consiliatura è stata al centro di alcune denunce.

La pandemia proseguono - ha bloccato e desertificato la città, ma le dinamiche della svendita sistematica di Firenze a vantaggio del capitale immobiliarista e dell'over tourism sono tutt'altro che battute. Non si può tornare al problematico 'come eravamo': in attesa dell'ospite illustre, il turista, lo studente benestante, le multiproprietà della rendita, sperando che il centro cittadino faccia da traino anche per chi non ci vive. Serve ripercorrere spazi più lontani, spazi in cui vivono ogni giorno decine di migliaia di cittadini e famiglie che vogliono preservare tradizioni di solidarietà e convivenza, temendo che gli spazi di socialità si riducano ai soli centri commerciali.

Per questo come Firenze Città Aperta e il gruppo consiliare Sinistra Progetto Comune stiamo facendo una serie di mini tour in città di conoscenza, denuncia e laboratorio collettivo, perché vogliamo una città che sia accogliente, vivibile per residenti, per persone che vogliano viverla per lunghi periodo e non solo per turisti mordi e fuggi. Una città che impari la terribile lezione della pandemia per cambiare, senza aspettare miracolosi e impossibili ritorni al passato

Questo nostro 4° appuntamento - conclude la nota - sarà a Novoli e avrà al centro grandi interventi immobiliari: da un lato i ritardi pluriennali nell'intervento di edilizia popolare di Torre Agli, dall'altro il nuovo maxi cantiere in ex area Fiat- accanto al Palazzo di Giustizia".

ORARI

Alle ore 17:45 appuntamento all'ingresso del Parco San Donato-via di Novoli all'altezza di Via Paganini

Alle ore 18.15 via Torre Agli, alle case popolari

Alle ore 18.45 Palazzo di Giustizia- Tribunale e tour intorno al maxi cantiere in area ex Fiat

Ritorno su via di Novoli e conclusione ore 19.15

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa